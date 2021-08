Preços dos bens da cesta básica seguem elevados. Executivo, em Março do presente ano, mostrou-se disponível a inverter o quadro. Contudo, a caminho do final do ano, custo de vida no País continua alto, de tal forma que se antevê um final de 2021 «sombrio».

Os preços dos produtos da cesta básica continuam altos nos principais supermercados de Luanda, contrariando, deste modo, as "promessas" feitas, em Março último, pelo Executivo, de interceder com a criação de mecanismos legais que contribuiriam para baixar significativamente os custos.

Volvidos pouco mais de quatro meses, a realidade, porém, tende a agravar-se. Os preços dos bens da cesta básica disparam quase diariamente, sobretudo nos finais e início de cada mês, sob alegação de serem períodos em que os bolsos dos cidadãos registam relativa "folga" financeira.

Desde 2019 aos dias de hoje, o custo da cesta básica triplicou nos mercados de Luanda, passando de cerca de 20 mil kwanzas para 60 mil Kz, observou o NJ. Exemplo disso é que, em finais de Novembro de há dois anos, os preços de três produtos, nomeadamente, o litro de óleo vegetal, o quilograma de açúcar e de arroz no Supermercado Max valiam 700 Kz, 479 Kz e 671 Kz, respectivamente, totalizando 1.850 Kz. Agora, entretanto, esses bens e no mesmo estabelecimento comercial estão avaliados em 3.674 Kz, sendo o litro de óleo vegetal 1.850 Kz, o quilograma de açúcar (849 Kz) e o arroz (975 Kz).

Devido ao preocupante cenário, em Março do ano em curso, recorde-se, o ministro da Indústria e Comércio (MINDCOM), Victor Fernandes, anunciou a criação, em Angola, de uma reserva estratégica alimentar, para permitir a regulação dos preços do mercado, particularmente dos produtos que integram a cesta básica.

"Vamos usar a reserva estratégica alimentar onde houver produção nacional que não seja absorvida pelo mercado e, quando necessário, vamos disponibilizá-la para o mercado", afirmou o governante à saída de uma reunião do Conselho de Ministros.

Em Julho, no último Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA), o governador do Banco Central, José de Lima Massano, referiu que as pressões inflacionistas persistiram e se revelaram maiores que o esperado no primeiro trimestre deste ano.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)