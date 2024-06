Depois de uma nova sede que custou 100 milhões de dólares e do apetrechamento do edifício, por 35 milhões, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) "precisa" de 15 milhões de dólares para a transformação digital da instituição...e de quatro novos Lexus LX600, que rondam os 300 mil USD cada.

O Chefe de Estado autorizou, por ajuste directo, a despesa no valor global 15 milhões de dólares dos Estados Unidos da América para a aquisição de serviços de desenvolvimento do portal integrado da concessionária nacional, tema que tem gerado muita controvérsia, mas, segundo fonte ligada ao sector, apesar de não constar do texto do diploma aprovado pelo Presidente, "o objectivo principal é a digitalização completa da ANPG, sistemas, processos, procedimentos, etc. A confusão está no termo utilizado. O portal é a ponta final do processo".

Mas a ANPG está também prestes a adquirir quatro novos Lexus LX600.

De acordo com o documento a que o Novo Jornal teve acesso, a agência presidida por Paulo Jerónimo, antigo secretário de Estado dos Petróleos, pôs em marcha um procedimento dinâmico electrónico para a compra de um lote de quatro viaturas.

No documento não é avançada a marca, o modelo e o preço das viaturas a adquirir pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, mas as especificações técnicas disponibilizadas foram o suficiente para um especialista em automóveis dizer ao Novo Jornal que se trata de "quatro luxuosos" Lexus LX600 de 2024.

Segundo o especialista consultado pelo Novo Jornal, cada carro, comprado via Dubai, chegará a Angola por cerca de 300 mil dólares, e, para comprovar este pressuposto, basta consultar um anúncio de um stand nacional, que vende o modelo anterior, ou seja, o de 2023, por uns "módicos" 256 mil USD.

As propostas para participação neste leilão, bem como os documentos que constituem as propostas devem ser submetidas até às 07:00 horas do dia 01 de Julho de 2024 e o procedimento não está aberto à participação de entidades estrangeiras.

Estes Lexus LX600 são idênticos ao da presidente da Assembleia Nacional e aos dos deputados que exercem cargos específicos na orgânica da instituição.

