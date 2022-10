Em 2023, o Governo angolano vai aplicar no Orçamento Geral do Estado (OGE) mais de 3,1 biliões de kwanzas, equivalente a 7 mil milhões de dólares, à taxa média do câmbio actual do BNA, para atender as despesas com salários, subsídios e outras remunerações dos aproximadamente 700 mil efectivos registados no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE), observou o Novo Jornal dados de um documento "reservado" assinado pelo Ministério das Finanças e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS).

O valor em causa vai ficar 16% acima dos mais de 2,6 biliões de kwanzas (6 mil milhões USD) inscritos no OGE 2022 como despesas com ordenados e outras remunerações dos empregados contabilizados pelo SIGFE, sendo que o aumento da despesa salarial está associado ao ajustamento do salário-base na função pública e o mais recente feito nas forças de defesa e segurança.

O Ministério das Finanças e o MAPTSS referem, no documento reservado, que o ajuste feito nos salários da função pública e nos serviços castrenses "acarreta consigo um risco de impactar a trajectória do processo de consolidação fiscal e promover a inflação".

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/