A Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola (Sodiam) anunciou hoje que o 6º leilão de diamantes especiais em bruto, 36 no total, todos com mais de 10,8 quilates, realizado esta sexta-feira, em Luanda, alcançou 21,7 milhões de dólares.

Este é um valor aquém do esperado para a qualidade e quantidade de diamantes disponibiliados mas justificado com a "situação actual do mercado, caracterizada por elevados stocks de diamantes lapidados e escassez de liquidez".

Em licitação estiveram 36 gemas especiais tendo as vendas superado ligeiramente os 1.200 quilates.

Por ordem de valor alcançado, foram os quatro da Sociedade Mineira do Lulo que mais renderam ao atingirem os 10,7 Milhões de dólares, seguindo-se um da Sociedade Mineira do Chitotolo, que atingiu os quatro milhões.

A seguir, por ordem de valor alcançado, surgem os sete da Sociedade Mineira do Catoca, que renderam 2,3 milhões USD, os dezanove da Sociedade Mineira do Kaixepa, que valeram 2,1 milhões, e um da Sociedade Mineira do Uari que rendeu 1,1 Milhões.

Por fim, dois da Sociedade Mineira do Luminas, obtendo 970 mil dólares, um da Sociedade Mineira do Lunhinga que rendeu 521 mil USD e um da Cooperativa do Moquita, que chegou aos 11 mil Sociedade

As sessões de avaliação para estes lotes de pedras preciosas em bruto decorreram de 8 à 18 do corrente mês, nas instalações da Sodam, em Luanda.

Em comunicado, a Sodiam avança que participaram no leilão 41 empresas das principais praças diamantíferas mundiais.