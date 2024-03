Os resultados da produção de diamantes em bruto no couto mineiro do Lulo, na Lunda Norte, gerido pela australiana Lucapa Diamond Company, cresceu 48% em 2023, anunciou a empresa, acrescendo a isso novas garantias de produção para mais oito anos, pelo menos.

Esta mina, que os australianos gerem em sociedade com a Endiama e a Rosa & Pétalas, tem ganhado notoriedade devido à dimensão única em Angola dos seus diamantes, batendo todos os recordes nacionais destacando-se o diamante de 404 quilates encontrado em 2016.

Os 48% que a extracção de gemas em bruto cresceu no Lulo, de 153 mil para 228 mil quilates, em comparação com o mesmo período de 2022, sendo que o valor médio por quilate, avaliado pela sul-africana Z Star Mineral Resource Consultants foi de 1,897 USD, menos 5% que no ano anterior.

Esta ligeira quebra no valor por quilate, largamente compensada pelo volume acrescido na produção, numa altura de menos brilho nos mercados globais (ver links em baixo), é resultado de um abrandamento nos mercados internacionais durante o ano de 2023, como a empresa sublinha na nota aos mercados divulgada esta segunda-feira, 18.

Estes dados compreendem ainda um aumento médio no tamanho das "pedras" extraídas no aluvião do Lulo, de 1,23 quilates para 1,26 quilates entre os dois últimos aos completos.

O que deixa, no conjunto, a invejável marca entre as minas nacionais de seis anos consecutivos de aumento nos recursos do Lulo, sendo a produção total de 200 mil quilates que renderam 426 milhões USD aos três sócios deste filão para já inesgotável, a um valor médio de 2,122 USD por quilate.

O Lulo surgiu em 2016 e transformou totalmente o panorama da produção diamantífera em Angola, desde logo com uma extracção extraordinária de gemas em bruto com mais de 100 quilates, sendo seus os 10 maiores diamantes alguma vez produzidos no país, sendo deste seis com mais de 200 quilates e o maior com 404 (ver links em baixo).

Ainda no início deste mês, a Lucapa anunciou a descoberta de dois diamantes com mais de 100 quilates, em dois dias seguidos.

O primeiro tinha 162,4 quilates, sendo a sua qualidade superior, type lla, e o outro, de 116 quilates (ver foto), que deverão ir a leilão nas próximas semanas, em conjunto, segundo a companhia australiana, com um grupo de pedras "especiais" e de qualidade superior descobertas recentemente.

O gigante mais recente encontrado data de Novembro de 2023, com 235 quilates. Desde o arranque da exploração, o Lulo já deu à "luz" 42 gemas com mais de 100 quilates.

E tudo isto sem que, tal como prometeu e para isso está a investir milhões de dólares, tenha sido descoberto o kimberlito de onde brotaram ao longo de milhões de anos todas estas jóias em bruto, tendo todas elas sido recuperadas ao longo dos cursos de água e zonas de aluvião inseridas no couto mineiro do Lulo, que tem mais de 3.000 quilómetros quadrados.