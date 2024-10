As sessões de visualização das "pedras especiais", que são todas aquelas com mais de 10,8 quilates, irão decorrer nos escritórios sede da SODIAM, em Luanda, e o processo de licitação será feito unicamente de forma electrónica até às 10:00 de 16 de Outubro.

Neste 11º leilão de diamantes brutos da Sodiam vão estar 44 diamantes e apenas os clientes registados na base de dados da Sodiam poderão participar.

Da lista fazem parte vinte pedras da produção do Kaixepa, dez da produção do Luele, oito da Catoca, duas do Chitolo, duas do Tchegi, uma do Lulo e ainda um do Somiluama.