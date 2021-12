Os 1.012,90 quilates em diamantes, oriundos das minas do Lulo, que desde 2016 é responsável pelas maiores e mais valiosas pedras alguma vez extraídas em Angola, e da Catoca, o 4º maior kimberlito do mundo e a maior mina a produzir em Angola, foram sendo avaliados entre 15 e 29 de Novembro e leiloados em definitivo na terça-feira, 30.

Entre as pedras licitadas, como se lê no comunicado da Sodiam, o destaque vai para as seis especiais provenientes do Lulo, a mina gerida pelos australianos da Lucapa Diamond Company, tendo como sócios a Endiama e a Roda & Pètalas, que renderam 12, 8 milhões USD, e 15 da Catoca, mina cuja sociedade gestora éonstituída pela Endiama (Angola), Alrosa (Rússia), e Lev Leviev International - LLI (China), que valeram neste leilão 6,7 milhões USD.