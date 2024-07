Expectativas apontam para o incremento da cooperação bilateral, em meio de negociação da dívida, e para a migração na deslocação a Angola do PM português, entre os dias 23 e 25 deste mês.

Economistas angolanos e líder associativo português manifestaram-se, particularmente, expectantes de que a visita do primeiro-ministro luso, Luís Montenegro, a Angola, a partir de segunda-feira, venha a promover nova dinâmica nas relações entre os dois países, caracterizadas pela excelência na cooperação bilateral, incluindo no relacionamento económico.

Segundo o economista e jornalista Carlos Rosado, não existem "propriamente grandes expectativas" sobre a visita do primeiro-ministro português, sendo que as relações entre Portugal e Angola são óptimas, com um irritante aqui ou ali, dependendo apenas da situação económica desse País africano.

"Se a economia angolana está boa, as relações são melhores, mais intensas. Se a economia angolana está má, as relações são menos intensas", salientou o economista, exemplificando Portugal como grande fornecedor de Angola.

