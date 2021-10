Relatórios preliminares de execução do OGE nos dois primeiros trimestres atestam que Governo gastou mais de 67 mil milhões Kz na aquisição de 1.500 autocarros públicos. No centro do negócio, há uma empresa nacional com «rosto» brasileiro. Valores representam aumento de mais de 600% em relação aos 10 mil milhões previstos no OGE do ano corrente.

O Ministério dos Transportes (MINTRANS) gastou, nos dois primeiros trimestres deste ano 67,1 mil milhões de kwanzas, o equivalente a mais de 112 milhões de dólares, ao câmbio de quarta-feira, 27, para aquisição de 1.500 autocarros públicos, apurou o Novo Jornal, mediante a análise dos relatórios preliminares de execução do Orçamento Geral do Estado (OGE) do corrente ano.

Segundo os documentos, para o primeiro trimestre, foi orçamentada uma despesa de 46,5 mil milhões de kwanzas, tendo sido liquidados 45 mil milhões. Já no segundo trimestre, dos 90,5 mil milhões de kwanzas referentes à despesa orçamentada, foram liquidados 22,1 mil milhões.

Resultantes num total de 67,1 mil milhões Kz, estes valores contrastam, entretanto, com o previsto no OGE, representando um aumento de mais de 600%, se tivermos em conta que a rubrica em que se inscreve o referido programa/projecto, sob o título Aquisição de 1.500 Autocarros para Transporte Escolar, enquadrada na dotação orçamental destinada ao MINTRANS, prevê que se gaste pouco mais de 10 mil milhões.

Ao NJ, um alto quadro do MINTRANS minimiza as discrepâncias nos valores, socorrendo-se do Decreto Presidencial n.° 59/21, de 5 de Março, que aprova as Regras Anuais de Execução do OGE.

"A despesa inicialmente aprovada pode sofrer alterações por via de contrapartidas internas ou com recurso à reserva orçamental", diz a fonte.

Celebrado com a Asperbras Veículos e Comerciais, Limitada, empresa sedeada em Luanda, mas com «rostos» brasileiros no comando, o referido contrato, segundo a fonte do Novo Jornal, está a um nível de 100% no que diz respeito à execução física e financeira.

