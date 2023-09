As exportações angolanas diminuíram 17,6% no segundo trimestre, face ao período homólogo, fixando-se em 4,8 bilhões de kwanzas (5,5 mil milhões de euros), com a balança comercial a manter um saldo positivo.

Segundo as estatísticas do comércio externo, no mesmo período, as importações aumentaram 25,4% para 2,3 bilhões de kwanzas (2,6 mil milhões de euros).

A balança comercial apresentou um saldo de 2,5 bilhões de kwanzas (2,8 mil milhões de euros), em resultado do comportamento do petróleo, principal produto de exportação (4,6 bilhões de kwanzas o que equivale a 95% do total) seguindo-se as pedras e metais preciosos, com 3,4%, que tiveram uma quebra homóloga de 29%.

A China foi o principal destino das exportações angolanas (57,8%), seguindo-se a Índia (6,2%), Países Baixos (4,3%), Espanha (3,9%) e Brasil (3,5%).

O país asiático foi também o principal parceiro a nível de importações (17,5%), seguindo-se Portugal (12,7%), Emirados Árabes Unidos (8,4%), Índia (8%) e Togo (6,8%).

Máquinas e aparelhos (23,8%), combustíveis e minerais (18%), veículos e outros meios de transporte (10,9%), produtos alimentares (8,4%) e metais comuns (8,2%) foram os principais grupos de produtos importados.