A governante discursava na abertura da Feira Internacional de Luanda (FILDA), na sua 39ª edição na Zona Económica Especial, tendo sublinhado que o crescimento da economia angolana está a ser impulsionado pelas dinâmicas da agricultura, indústria transformadora, comércio, construção e energia.

Segundo Maria do Rosário Bragança, que fez a sua primeira intervenção na qualidade de ministra de Estado em representação do Presidente da República, João Lourenço, a FILDA representa o compromisso do Governo de Angola no desenvolvimento económico e social, assegurando o crescimento sustentável do sector empresarial e a diversificação da economia.

"A FILDA constitui a principal bolsa do país que se afigura como um instrumento de atracção de investidores, financiadores, empresários, numa perspectiva de intercâmbio, identificação crescimento de negócios e que todo o angolano na condição de agente facilitador dessa interacção procura assegurar que as reformas politicas e económicas possam influenciar positivamente o reforço de parcerias na economia real e a captação de maior volume de investimentos", assinalou.

A presente edição que decorrerá até domingo ocupa uma superfície de 14 mil metros quadrados, com mais de 1.300 expositores. O evento terá dois fóruns de negócios, nomeadamente de Angola e Portugal, que acontece nesta quarta-feira, e o fórum Angola/Macau, na quinta- feira.