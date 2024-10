O Governo angolano está em conversações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um novo programa de financiamento e a avaliar qual o tipo de empréstimo que melhor servirá os interesses do País, avança a Bloomberg, que entrevistou a ministra das Finanças, Vera Daves, à margem dos encontros mundiais do Banco Mundial e do FMI que decorrem em Washington.

"Estamos a discutir e temos até uma nota com as opções", afirmou Vera Daves à Bloomberg. E acrescentou: "Depois de avaliarmos em termos técnicos, a discussão será política".

De referir que o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que a economia de Angola cresça 2,4% este ano e acelere para 2,8% em 2025 , ficando abaixo não só da média da África subsaariana, mas também do grupo de países exportadores de petróleo.

De acordo com o relatório divulgado no âmbito dos Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, a decorrer na capital norte-americana, a inflacção em Angola ficará, este ano, nos 28,4%, baixando para os 21,3% no próximo ano, enquanto a média da região será de 18,1% e 12,3% em 2024 e 2025.

Uma delegação de Angola chefiada pelo ministro do Planeamento e governador de Angola junto do Banco Mundial, Victor Hugo Guilherme, participa nas reuniões anuais do Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário Internacional (FMI), que decorrem em Washington até 26 de Outubro.

Integram a delegação a ministra das Finanças e governadora junto do FMI, Vera Daves de Sousa, o governador do Banco Nacional de Angola e governador Suplente junto do FMI, Tiago Dias, e o presidente do Fundo Soberano de Angola, Armando Manuel, além de altos responsáveis e técnicos dos dois departamentos governamentais.

O último financiamento do FMI a Angola, no valor de 3,7 mil milhões de dólares, foi concedido em 2018.