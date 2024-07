Governo português anuncia incremento de linha de crédito para Angola no valor de 500 milhões de euros

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, que se encontra no solo angolano desde as primeiras horas desta terça-feira, 23, anunciou, em Luanda, o incremento de 500 milhões de euros do empréstimo destinado a Angola. Anunciou igualmente que o Instituto de Emprego e Formação Profissional começará a trabalhar em Angola para promover a formação profissional de quadros angolanos e garantiu mecanismos para reforçar a atribuição de vistos entre os dois países.