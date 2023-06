O Governo vai comprar o edifício do Banco Económico, antigo Banco Espírito Santo Angola (BESA), para instalar a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPGB). O Presidente já deu autorização a negócio que custará 100 milhões de dólares aos cofres do Estado.

Num despacho assinado pelo Chefe de Estado, é determinada a aquisição da nova sede da ANPGB, "face à inexistência de instalações próprias para a prossecução das suas atribuições.

No início de Maio, a Lusa já tinha avançado declarações do presidente do conselho de administração da ANPG, que disse estar a concretizar a compra do edifício-sede do Banco Económico, por 100 milhões de dólares.

"Estamos no finalmente, já temos o acordo assinado entre o banco e a agência e estamos agora naquelas formalidades para o pagamento", disse Jerónimo Paulino, citado pela Lusa, acrescentando que a mudança está a prevista para Dezembro deste ano.

"Isso leva tempo, porque precisamos de equipar de acordo com as nossas necessidades, mobilar de acordo com as nossas necessidades, o Banco Económico também necessita de equipar e mobilar o edifício para onde vão, então estamos a prever que mudaremos para lá em Dezembro", declarou.