O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) anunciou hoje em comunicado que foi concluído o concurso público de alienação de quatro projectos agro-industriais no interior do País.

Este concurso público, que é realizado no âmbito do Programa de Privatizações (PROPRIV) lançado elo Governo, abrange quatro projectos no Bengo (Complexo Agro-industrial de Caxito), no Dombe Grande (Complexo Agro-industrial do Dombe Grande), no Namibe (Complexo Agro-industrial do Namibe) e o Matadouro Modular de Malanje.

"O concurso decorreu por via de Leilão, no Portal de Leilão Electrónico do IGAPE e contou com 11 candidaturas. Concluídas todas as fases previstas nas peças do procedimento, e com base no critério de adjudicação previsto, os empreendimentos foram adjudicados, duas à SANEP - Sociedade Angolana de Negócios e Participações, no Caxito e no Namibe, à DOMBE - Serviços Importação e Exportação e, em Malanje, à Nós Global.

Este concurso foi lançado em Setembro de 2021.