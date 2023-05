Iniciativa da Presidência sobre o conflito no Sudão leva a adiamento de Fórum do jornal Expansão

O fórum Energia e Ambiente organizado pelo jornal Expansão, previsto para 30 de Maio no Hotel Intercontinental, em Luanda, foi adiado para 9 de Junho depois de a Presidência da República ter requisitado o mesmo local para uma iniciativa relacionada com o conflito no Sudão.