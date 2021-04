O presidente da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (AIPEX) considerou hoje em Luanda que o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) vigente de 14% pode inibir o investimento no País se comparado com outros países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), onde este imposto é menor.

António Henriques da Silva sublinhou ainda que alguns países da região (África do Sul, Namíbia e o Ruanda) isentam das tarifas aduaneiras a importação de máquinas e equipamento industrial para a produção de matéria-prima.

Este responsável falava durante o fórum sobre "Tributação e desenvolvimento - em período de crise, como fomentar o crescimento económico", promovido pela revista Economia & Mercado, tendo referido no entanto que "Angola possui a menor carga fiscal corrente, mas é o único que não isenta o IVA nas operações de bens de capital destinados à produção".

Em comparação com a África do Sul, Namíbia, Ruanda, disse que Angola é o País que tem melhor peso no imposto sobre lucros, com um percentual de 25%, a Namíbia com 32%, a África do Sul 28% e o Ruanda 30%.