A Rússia acaba de perder definitivamente a McDonald"s, mas os russos vão continuar a ter hambúrgueres e batatas fritas nos mesmos balcões porque uma cadeia de restaurantes local quer reabrir as 850 lojas do gigante planetário norte-americano da restauração com "menu" o mais semelhante possível.

Foi logo nos primeiros dias que a McDonald"s anunciou que iria seguir as orientações de Washington e aderir às sanções norte-americanas à Rússia pela sua invasão da Ucrânia a 24 de Fevereiro, deixando simbolicamente um buraco difícil de tapar.

Isto, porque esta multinacional dos hambúrgueres, a mais conhecida em todo o mundo, abriu o seu primeiro restaurante em Moscovo pouco mais de um ano antes do colapso da União Soviética, em 1990, culminando intensas negociações com o Governo do Partido Comunista da União Soviética.

A primeira loja da McDonald"s em Moscovo abriu na Praça Pushkin, em Janeiro de 1990, e milhares de pessoas estiveram horas a fio à espera de provar, finalmente, o "sabor do capitalismo", com imagens dessas longas filas a chegarem a todo o mundo porque, simbolicamente, era o "inimigo" a entrar na URSS.

A própria McDonald"s usou em diversas ocasiões, para efeitos de publicidade, a abertura desse primeiro restaurante no coração do império comunista Soviético, como uma das suas mais importantes etapas na conquista dos quatro cantos do mundo.

Agora, em finais de Fevereiro deste ano, 32 anos depois de ali ter chegado, a McDonald"s abandona a Rússia, mas os russos nem por isso vão deixar de continuar a disfrutar do "sabor capitalista", porque outras redes globais de hambúrgueres permanecem no país, como a Burguer King, mas também porque uma cadeia local de restauração já veio dizer que quer comprar as 850 lojas abandonadas e, com outra marca, nelas continuar a vender o mesmo "menu" de "fast food" tão aproximado quanto possível do da multinacional norte-americana.

Porém, a 16 de Maio, a empresa norte-americana deixou um sério aviso a quem ficar com as suas antigas lojas na Rússia de que não poderá usar o seu logotipo nem nenhuma das suas distintas referências, sejam de imagem sejam de nomes dos menus.

Apesar disto, segundo os media russos, o novo dono vai manter os mesmos fornecedores e as suas lojas tão semelhantes quanto possível ao velho McDonald"s, não tendo sido avançado o valor do negócio.

Mas se um dia a McDonald"s regressar à Rússia, o que a marca admite poder acontecer daqui a uns anos, quando se esvanecerem as sanções americanas à Federação Russa, provavelmente os clientes não vão esquecer este "abandono" e o facto de outros terem ficado, como a Burguer King - na Rússia deste 2010 - que, desta forma, ganha um espaço gigantesco num dos maiores mercados do mundo deste tipo de cadeias de fast food, apesar de a decisão ter sido tomada pela parte russa da joint venture que suporta as suas 800 lojas no país.