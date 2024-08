A governante, que falava aos jornalistas no final de uma reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, que aprovou o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao segundo trimestre de 2024, justificou que o atraso está relacionado com o serviço da divida e com a entrada de receitas no Tesouro do Estado.

"Sempre que entram receitas no Tesouso do Estado são consumidas pelo serviço da dívida. Tudo faremos para resolver o problema de atrasos", assegurou a ministra.

Refira-se que o Grupo Parlamentar da UNITA questionou no início do mês o atraso no pagamento do salário do mês de Julho à função pública, considerando que a situação é "inaceitável" e traz "graves consequências" para as famílias.

O relatório hoje aprovado pela Comissão Económica do Conselho de Ministros segue para a Assembleia Nacional, para se submeter ao crivo dos parlamentares.