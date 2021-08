Morreu hoje em Lisboa, vítima de acidente de trabalho, João Manuel Macedo, presidente do conselho de administração da Novagrolider, uma das mais conhecidas empresas angolanas dos sectores agro-pecuário e agro-industrial.

Segundo soube o Novo Jornal, o empresário morreu na sequência de um acidente de trabalho na capital portuguesa, Lisboa.

João Macedo foi agraciado pelo Presidente da República, em 2019, pelo seu desempenho enquanto agricultor e exportador e principal rosto da Novagrolider

A empresa que dirigia conta com unidades de produção nas fazendas Bumbá Longa e Caxito, com 4.500 hc no agregado, onde são produzidas 60 mil t de frutícolas por ano, uma parte das quais exportadas, especialmente para Portugal.

Segundo a página oficial da empresa na internet, conta ainda dois polos industriais para transformação dos produtos agrícolas, um em Catete e outro no Caxito. Na Estrada de Catete, Km 39, além da fábrica de transformados agro-industriais funciona também o Centro de Distribuição e Logística e a sede da empresa.

A governadora provincial do Bengo, Mara Quiosa, já enviou as condolências oficiais à família e à empresa que tem forte implantação nesta província.