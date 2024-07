Semanário Novo Jornal

Os suspeitos do costume na importação das 250 mil toneladas de fertilizantes - Só uma estreia num negócio que gera milhões

Porta aberta a ambiente promíscuo neste negócio, associada a sinais de tráfico de influência no concurso electrónico, gera desconforto em sectores preocupados com a situação de quem mais produz para o País. Nomes mais conhecidos entre os «importadores de sempre» são os de Gualberto Manuel Lima Campos, presidente do Conselho Fiscal da Bolsa de Dívida e Valores de Angola, BODIVA, Manuel Monteiro, antigo membro do Bureau Político do MPLA e João Jardim.