Brindado esta semana com nova mega-estrutura, sector aeroportuário em Angola anda nos extremos. A média de três aeroportos por cada província contrasta com lacunas e falhas no que toca à gestão. Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto "nasceu" esta semana, e NJ, por via de um extenso dossiê, traça o quadro geral de um segmento subaproveitado.

Há quem lhe chame "elefante branco". Para os que estão deste lado, Angola tem necessidades mais prementes a resolver, pelo que um novo aeroporto, ainda por cima com custos da construção acima dos dois mil milhões de dólares, não deveria ser prioridade. Os que defendem o contrário, entretanto, avisam: um aeroporto é mais do que um local onde decolam e aterram aviões. É a oportunidade de o País se transformar numa espécie de playmaker do comércio mundial, com múltiplos ganhos em impostos e o resto, até porque, recordam, "o caminho mais rápido entre a Ásia e a América do Sul passa em cima de Luanda".

É em meio a este puxa-daqui-puxa-dali sobre o Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, que o Novo Jornal, num exaustivo dossiê que preenche quase 60% das páginas desta edição, apresenta um minucioso raio-X ao sector aeroportuário do País. E para já, em termos numéricos, temos uma média de quase três infra-estruturas por província, se dividirmos os 49 aeroportos e aeródromos pelas 18 regiões que compõem Angola. Há, entretanto, uma má notícia: apenas 26 dessas estruturas registam alguma actividade que se possa considerar regular.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/