O Presidente da República autorizou, por despacho, a aquisição de dois imóveis, em Luanda, no valor de 114 milhões de dólares norte-americanos para acomodação dos serviços públicos do Ministério dos Transportes e da Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola.

No despacho Presidencial nº 159/21, de 23 de Setembro, João Lourenço determina que seja a ministra das Finanças a proceder, em nome do Estado, ao que for necessário para a celebração dos contratos.

Em causa está a aquisição dos referidos imóveis, o primeiro, com 10.640 m2, edifício Welwitshia Business Center, situado na rua Frederico Welwitsh, em Luanda, e o segundo, com 6.369m2, edifício Chicala, localizado no Gaveto entre a Av. Nova Marginal e a Rua Dr. António Agostinho Neto.

O documento justifica estas aquisições com a necessidade de melhorar as instalações onde funcionam os serviços públicos do Ministério dos Transportes e os institutos e agências sob sua superintendência devido à deterioração das suas actuais instalações.