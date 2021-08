O Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) anunciou hoje a abertura de um concurso público para a privatização de 16 unidades industriais localizadas na Zona Económica Especial (ZEE), no município de Viana, Luanda.

Em comunicado, o IGAPE informa os investidores nacionais e estrangeiros devem remeter as suas candidaturas até 23 de Outubro de 2021.

As 16 unidades industriais a privatizar nesta fase são a AngolaCabos (Indústria de Cabos de Fibra Óptica), Angtor (Indústria de Torneiras), Infer (Indústria de Puxadores, Dobradiças, Fechaduras e Cilindros), Indugalv (Cromagem, Niquelagem e Zincagem), Bombagua (Bombas de Água para a Irrigação), Induplastic (Indústria de Produtos Plásticos Sanitários/Domésticos).

Também a Indumassas (Indústria de Massas Alimentares), a Ninhoflex (Indústria de Colchões de Espuma, de Molas e Travesseiros), a Indupame (Indústria de Naves Industriais em Estrutura Metálica), a BTMT (Indústria de Quadros Elétricos), a Betonar (Indústria de Pré-Fabricados, Pré-Esforçados e Artefactos de Betão), e a Inducabos (Indústria de Cabos Elétricos de Baixa e Média Tensão) constam da lista de empresas a privatizar.

Da lista das unidades industriais da ZEE a privatizar nesta fase fazem ainda parte as empresas MateEletrica (Indústria de Interruptores, Tomadas, Caixa de Derivação e de Aparelhagem), Indulouças (Indústria de Sanita Convencional), Indutubos (Indústria de Tubos e Acessórios) e Fundinar (Fundição de Ligas Metálicas).

A privatização destas unidades industriais "será por via de concurso público na modalidade de alienação de activos", diz o IGAPE.

No dia 11 Junho, o Presidente da República autorizou, no despacho 92/21, a privatização destas unidades industriais e delegava competência à ministra das Finanças, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento concursal, a criação da comissão de avaliação e a verificação da validade e legalidade de todos os atos do concurso público.