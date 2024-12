A retirada gradual, em curso, do procedimento de cobrança ou pagamento do bilhete de passagem com o dinheiro físico no interior dos autocarros, de acordo com a Empresa Nacional de Bilhética Integrada (ENBI), será concluída a 15 de Janeiro de 2025.

Segundo o comunicado da ENBI, a que o Novo Jornal teve acesso, os cidadãos das províncias de Luanda, Benguela, Cabinda, Huambo, Malanje e Huíla, onde o processo está a ser desenvolvido por esta empresa pública, têm até 31 de Dezembro para requerer passes sociais, conhecido por GiraMais, de modo gratuito, e, findo o prazo, deverão desembolsar cerca de cinco mil e 900 Kz.

