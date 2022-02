A Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) já gastou, pelo menos, 10 milhões de kwanzas, em consequência da vandalização e do roubo de material de iluminação pública em Luanda, desde que se iniciaram, em Junho do ano passado, os trabalhos de reparação daquelas estruturas nas principais vias da capital do País, revelou ao Novo Jornal António Micolo, assessor do presidente do Conselho de Administração da ENDE, que adianta que, só de postes, estão contabilizados mais de 10, todos derrubados por automobilistas.

Ao que apurou o NJ, os trabalhos, iniciados em meados do ano passado, contam com a colaboração do Governo da Província de Luanda (GPL)) e estão divididos em duas fases. A primeira abrangeu 25 vias e centrou-se na detecção de avarias, substituição de luminárias, disjuntores, instalação de armários de iluminação, lançamento e reparação de cabos, tendo envolvido cinco empresas nacionais.

De acordo com o assessor da ENDE, essa etapa encontra-se em fase final, estando, actualmente, a ser feitas obras de correcção. "Estão a fazer-se as correcções, porque, na altura, se fez muita coisa a correr", admite o técnico.

Ao NJ, o responsável refere que a segunda fase, que se iniciou em Outubro, engloba 51 vias, cobrindo, por exemplo, as ruas Rainha Njinga, Lar do Patriota, Comandante Gika, Avenida Fidel Castro, Baía de Luanda, entre outras.

