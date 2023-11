Em comunicado, a SGA, empresa que está sob a tutela do Ministério dos Transportes indica que a parceria visa, igualmente, o desenvolvimento e implementação de serviços auxiliares e aviação para a gestão de carga aérea, exploração e gestão de lounges e outros serviços aeroportuários.

O contrato de Joint-venture foi celebrado, esta sexta-feira, 17 de Novembro de 2023, no Dubai, Emirados Árabes Unidos, pelo presidente do conselho da administração da SGA, José Tavares Baptista Venâncio, e pelo vice-presidente executivo do Oriente Médio, África e Ásia da Menzies Aviation, Charles Wyley, à margem da 18ª edição do "Dubai Airshow 2023".