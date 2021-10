Entre as embarcações recuperadas pela Sonangol estão seis catamarãs, 33 lanchas rápidas e um iate, informou a petrolífera nacional em comunicado, sem, no entanto, avançar com o seu valor global.

Esta operação de recuperação de activos faz parte dos objectivos do Governo e surge "alinhada à estratégia geral do Executivo", tratando-se de fundos mutuados historicamente pela Sonangol.

"Embora tenha um vasto património no exterior do país, a China Sonangol não tem sido capaz de liquidar a dívida para com a Sonangol. Por esta razão, e tendo identificado um conjunto de embarcações já construídas pela China Sonangol em Vigo, no Reino de Espanha, a Sonangol procedeu à sua recuperação mediante compensação parcial com os juros da dívida", explica a petrolífera.

Este património foi colocado na esfera do Estado que deve agora decidir qual o fim a dar às embarcações.

A China Sonangol, criada em 2004, é uma joint venture criada entre a Sonangol e a New Bright International Development, com sede em Hong Kong, para operar no negócio do petróleo e do gás, sector mineiro, transportes e imobiliário.