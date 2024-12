Supermercado Big One encerrado por ordem judicial devido a dívida de mais de 600 milhões kz - 380 funcionários vão para o desemprego - Big One diz que quer pagar, mas precisa de uma moratória

O supermercado Big One Angola, na Maianga, em Luanda, foi esta terça-feira,17, encerrado por ordem judicial, pelo facto de ter uma dívida junto do Banco de Comércio e Indústria (BCI), no valor de mais de 600 milhões de kz, obrigação esta que a direcção da loja pretende liquidar, mas precisa de uma moratória para tal, soube o Novo Jornal.