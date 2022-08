Perspectiva de empoderamento do angolano é vista como um elemento que deveria ter impulsionado o fabrico de equipamentos no Lobito, de onde saem plataformas para a Noruega e o Brasil, mas essa «finta» acaba por representar um mal menor se analisadas insuficiências que, conforme o parecer técnico, colocam em causa a segurança e integridade dos trabalhadores. SONANGOL não reage a denúncias feitas por quem optou por abandonar o projecto por falta de «rigor» em matéria de segurança.

Três semanas após a inauguração, o Complexo de Produção de Gasolina da Refinaria de Luanda voltou a fazer parte do discurso de João Manuel Gonçalves Lourenço, agora no contexto da campanha eleitoral, quando se discute, sobretudo em círculos com técnicos que estiveram no projecto, a existência de lacunas no domínio da protecção corrosiva e falta de vontade política para mais um passo na estratégia de empoderamento dos nacionais na indústria petrolífera.

Se há, como se vem assistindo, um Presidente da República satisfeito com a materialização de um dos eixos para acabar com a dependência externa em matéria de derivados do petróleo, não é menos verdade que surgem focos de preocupação face a aspectos ligados à segurança e integridade física dos funcionários.

Em nota distribuída à imprensa, a SONANGOL diz que a ENI, sua congénere italiana, esteve na supervisão técnica, mas não apresenta outros intervenientes, como é o caso do empreiteiro.

Poucos angolanos saberão que técnicos nacionais optaram por abandonar a obra em protesto contra o que chamam de incumprimento de normas internacionais na instalação do equipamento importado da Índia.

