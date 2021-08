Governo vai concessionar terminais marítimos de passageiros de Kapossoka, Mussulo, Museu da Escravatura e Macôco

A Empresa Portuária de Luanda E.P. abriu um concurso para a gestão dos terminais marítimos de passageiros do Kapossoka, do Mussulo, do Museu da Escravatura e do Macôco. Até 22 de Setembro, podem candidatar-se quer empresas nacionais, quer estrangeiras, desde que paguem uma caução de 250 mil kwanzas para terem acesso às peças processuais.