Homens e máquinas labutam diariamente para desafogar os acessos à imponente infra-estrutura do Aeroporto Dr. António Agostinho Neto. Mas, moradores de zonas adjacentes ao gigante fazem "soar os alarmes" para que não se "esqueça" a via Zango 8 mil-Km 30, estratégica para "desobstruir" o afunilamento na única entrada da "ilha" do Zango.

Na comemoração dos 48 anos de Independência de Angola, a 11 de Novembro de 2023, o terminal de carga área da mais nova infra-estrutura aeroportuária do País começa a receber os primeiros cargueiros puros, provenientes de várias origens. Com uma capacidade instalada para suportar 130 mil toneladas/ano, moradores de zonas circundantes depositam esperanças no novo gigante de aviação civil, para ver desbloquear uma via que serve como um nó para ligar dois municípios num ápice: Icolo e Bengo e Viana.

A "ilha" do Zango tem registado um crescimento exponencial de moradores, que contrasta com a falta de alternativas para chegar à Baixa da Cidade, bem como noutros pontos da capital, verificando-se um afunilamento de viaturas no único acesso concebido para aceder e sair daquele distrito Urbano.

