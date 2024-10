Depois de, em Maio, o Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) ter avançado com um concurso limitado por prévia qualificação para a cessão do direito de exploração e gestão, com opção de compra, das fábricas de cimento, de cerveja e de montagem de automóveis, que até 2020 pertenceram a "Kopelipa" e a "Dino".

No município de Ícolo e Bengo estará a concurso uma fábrica de cimento e um centro de logística, enquanto no de Viana serão postas à venda uma fábrica de cerveja e uma de montagem de automóveis.

A ministra das Finanças deverá constituir uma comissão de negociação e será responsável pela assinatura dos contratos, determina o Chefe de Estado que estabelece que esta comissão deve integrar representantes do departamento ministerial responsável pelo sector de actividade e deve reger-se pela Lei de Bases das Privatizações.