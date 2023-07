Pelo menos 16 pessoas, entre estas três crianças, morreram e várias foram hospitalizadas por intoxicação com gás de nitrato comummente usado em unidades de processamento de ouro, numa mina ilegal em Joanesburgo, África do Sul.

As vítimas habitavam um conjunto de casebres situados nas imediações de uma mina ilegal de exploração de ouro em Boksburg, a escassos quilómetros de Joanesburgo, na província de Gauteng, onde, na noite de quarta-feira para hoje, 06 de Julho, uma nuvem de gás de nitrato usado no garimpo as apanhou desprevenidas.

Os serviços de emergência, segundo noticiaram os jornais sul-africanos, avançaram inicialmente com 24 mortos mas acabou por se verificar que algumas das vítimas estavam vivas e foram encaminhadas para unidades médicas da zona.

Depois de ter sido dado alarme, as equipas de socorro passaram a pente fino a área por onde o gás venenoso se dispersou, porque, não sendo caso único, por vezes, explicaram as autoridades locais, são encontradas vítimas em áreas fora do local do principal impacto.

Segundo a polícia de Boksburg, as crianças vítimas deste envenenamento, provocado por um gás que serve para forçar a separação do ouro e da gravilha e terra, tinham um, cinco e 15 anos de idade.

Segundo as investigações preliminares, o gás que provocou mais esta tragédia estava guardado num cilindro de uma arrecadação sem condições, tal como é a área habitacional onde tudo aconteceu, com os elementos das equipas a dizerem aos repórteres que foram ao local que se trata de um cenário de uma pobreza extrema, insalubre e inimaginável, mesmo em África, em pleno século XXI.

Estes núcleos habitacionais imundos estão situados onde os mineiros ilegais encontram restos de ouro deixados para trás durante décadas de exploração industrial organizada depois de se verificar que estas minas deixaram de ser rentáveis para as grandes empresas.

Apesar de rejeitados pela indústria, estes locais, sem condições mínimas de segurança, continuam a garantir a subsistência de muitos milhares de pessoas em várias zonas ao redor de Joanesburgo, cidade historicamente rica em ouro e que nasceu precisamente da corrida a este metal, sendo que uma boa parte dos garimpeiros ilegais são originários dos países vizinhos, como Moçambique ou Zimbabué.

Em Angola, os acidentes envolvendo mineiros ilegais também ocorrem com regularidade, especialmente na zona da Jamba Mineira, na Huíla, mas são resultado de colapso de estruturas frágeis de suporte de terras.