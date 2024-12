A gigante multinacional das tecnologias de comunicação norte-americana Apple está a ser acusada pelo Governo da República Democrática do Congo (RDC), em tribunais franceses e belgas, de usar nas suas fábricas minerais extraídos de forma criminosa do seu subsolo.

Há décadas que se sabe que alguns dos minerais estratégicos mais importantes do mundo estão no subsolo da RDC, como o coltão ou o cobalto, além, entre outros, das incontornáveis terras raras, e que estes chegam às grandes multinacionais através de esquemas criminosos que usam a guerra a seu favor.

O leste da RDC é especialmente rico em minerais estratégicos, coincidindo com o facto de ser uma das regiões africanas que vive há mais tempo como palco de sucessivos conflitos e com milhões de pessoas deslocadas das suas terras devido à guerra e à violência usada para libertar áreas para exploração de minérios.

Recorde-se que as riquezas do subsolo congolês está a montante da decisão de europeus e norte-americanos em investir no Corredor do Lobito de forma a criar uma artéria alternativa ao Índico para a saída desses minerais através da costa atlântica angolana.

A maior parte das explorações de coltão, cobalto, cobre e terras raras estão na mão de empresas estrangeiras e a China lidera, de longe, tendo mesmo o quase monopólio em alguns sectores, como o coltão, excepto o que é extraído ilegalmente e, na sua grande parte, sob a capa de conflitos criados artificialmente com esse propósito.

Agora, depois de longos anos de ameaças, Kinshasa avançou mesmo com processos legais contra a Apple, que conta com os minerais congoleses para inundar o mundo com os seus famosos iphones, iPads, iPods, MacBooks...

Para o efeito, o Governo de Felix Tshisekedi criou uma equipa internacional de advogados que acabal de dar entrada em tribunais europeus de processos conta o gigante norte-americano das tecnologias da comunicação, com o foco nas suas subsidiárias directamente envolvidas no "negócio" dos minerais congoleses.

Na base da acusação está a alegada cumplicidade da Apple em crimes cometidos por grupos armados na RDC que controlam as minas ilegais no leste do país, junto às fronteiras com o Ruanda e o Uganda.

Acusação que é veementemente negada pela companhia norte-americana, que não só nega tal cumplicidade como reafirma que persegue e cumpre uma política estrita de compromisso com a origem benigna das matérias-primas que usa, negando que as suas linhas de abastecimento estejam contaminada com "minerais de sangue".

Em causa, segundo os advogados da RDC, está a inserção de porções relevantes de minerais como estanho, tântalo ou tungsténio, explorados ilegalmente, em zonas de conflito, nas cadeias legais de abastecimento internacionais, o que gera novos e renovados conflitos nas áreas mineiras do leste congolês.

Citado pela BBC, e depois pelo Africanews, um porta-voz da Apple garantiu mesmo que as suas linhas de abastecimento respeitam de tal modo a lei que assim que foi notado um escalar do conflito na RDC, "os fornecedores locais foram para suspenderem o trabalho das suas refinarias de tungsténio, tântalo, estanho e ouro" tanto na RDC como no Ruanda. (ver links do histórico destes conflitos em baixo, nesta página)