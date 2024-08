Brasil: Avião com 62 pessoas a bordo despenha-se no estado de São Paulo - Autoridades admitem não haver sobreviventes

Um avião com 58 passageiros e quatro tripulantes a bordo caiu esta sexta-feira, 09, no interior do estado de São Paulo, quando fazia o trajecto da cidade de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, cidade de São Paulo.