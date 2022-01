Brasil: Jair Bolsonaro volta a ser hospitalizado de urgência por obstrução intestinal quando gozava férias em Santa Catarina

O Presidente do Brasil foi hospitalizado de urgência devido a uma nova crise de obstrução intestinal quando passava férias em Santa Catarina, onde chegou a 27 de Dezembro para um curto período de repouso da Governação do país que lidava, na altura, com a tragédia das cheias na Baia, que fizeram milhares de desalojados e dezenas de mortos.