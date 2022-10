As autoridades chadianas decretaram um recolher obrigatório nas três maiores cidades do país, durante o período nocturno, depois de as forças de segurança terem disparado fogo real contra manifestantes, fazendo pelo menos 60 mortos e um número indeterminado de feridos.

Milhares de manifestantes estão há vários dias em protesto no Chade para exigir a saída de cena de Mahamat Idriss Deby, filho do antigo Presidente Idriss Deby, morto numa emboscada de guerrilheiros, que assumiu o poder há 18 meses, logo após a morte do pai.

As cidades abrangidas pelo recolher obrigatório são a capital N"Djamena, Moundou e Doba, conforme anunciou o primeiro-ministro depois de as forças de segurança terem reprimido com extrema violência os protestos populares que exigem a saída do poder de Mahamat Deby e a restauração da normalidade democrática com a realização de eleições livres.

Os disparos fatais feitos pela polícia chadiana tiveram lugar na quinta-feira, especialmente nas duas cidades mais populosas do Chade, país que vive actualmente uma grave crise social, política e económica.

Esta mortandade de civis foi fortemente condenada pela comunidade internacional, com vigor redobrado pela União Africana e pela ONU, com pedidos veementes de respeito pela vida das pessoas e pelos Direitos Humanos, exigindo forte contenção das forças de segurança.