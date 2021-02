O Conselho Nacional de Gestão da Covid-19 sul-africano decidiu reabrir a partir de hoje as fronteiras terrestres, como estava previsto, mas essa decisão está a gerar receio de que a nova variante do Sarsc CoV-2 detectada no país possa chegar com maior facilidades aos países vizinhos.

A reabertura das fronteiras da África do Sul está igualmente a criar alguma tensão porque, quando esse movimento aconteceu na primeira reabertura, já com a pandemia em curso, revelou-se um problema por causa das longas filas de veículos e as centenas de milhares de pessoas que se amontoaram em ambos os lados das fronteiras, provocando o caos, taneo em Junho de 2020, como, mais recentemente, durante a época do Natal.

Com os ajuntamentos, não só foi necessário lidar com o caos nas estradas como também com o facto de isso ter sido um factor multiplicador do coronavírus numa vasta área da África Austral.

Isto, apesar de as autoridades sul-africanas terem agora anunciado um conjunto de medidas que visam atenuar tanto o caos nas estradas fronteiriças como no que respeita ao alastramento do Sars CoV-2, nomeadamente a testagem obrigatória e o distanciamento social obrigatório.

Recorde-se que a África do Sul é um dos países que registaram novas variantes do novo coronavírus, sendo que esta, tal como a do Reino Unido, são de mais fácil transmissibilidade e já há estudos que apontam de forma clara para uma maior letalidade.

A África do Sul tem fronteiras com vários países da região austral, incluindo com a Namíbia, país que tem uma das fronteiras mais movimentadas com Angola, apesar de actualmente, devido às medidas de contenção em vigor, estas movimentações estejam fortemente restringidas.