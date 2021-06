Covid-19: África do Sul prepara-se para "iminência de uma terceira vaga" e avança com "confinamento de nível 2 ajustado"

Na África do Sul entraram, esta segunda-feira, 31, em vigor novas medidas de confinamento para conter o aumento de casos de covid-19 no país, nomeadamente um novo recolher obrigatório entre as 23:00 locais e as 4:00 do dia seguinte e o encerramento de bares e restaurantes às 22:00.