O continente africano registou mais 268 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, contabilizando agora 108.659 óbitos. O número de novos casos de infecção é de 11.026, para um total de 4.062.388 infectados. A África do Sul continua a liderar esta trágica lista, sendo o país africano mais atingido pela pandemia.

O mapa do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC) mostra também que o número de recuperados nos 55 Estados-membros, nas últimas 24 horas, é de 7.968, para um total de 3.649.317 desde o início da pandemia.

Na África do Sul estão contabilizados 1.532.497 casos e 51.634 mortes. O Egipto, o segundo país africano com mais vítimas mortais, regista 11.431 mortes e 192.840 infectados, logo seguido por Marrocos, com 8.745 óbitos e 490.088 casos.

A Tunísia é outro país africano gravemente afectado pela pandemia, com 8.463 óbitos e 243.439 casos. Segue-se a Argélia, com 3.050 mortos e 115.596 infectados, e a Etiópia, com 2.592 vítimas mortais e 179.812 infecções.

Nas proximidades de Angola, que soma 21,489 casos de infecção e 522 mortes, a Zâmbia é o país que se destaca pelo número de infecções (85,502) e de mortes (1.170).

A Namíbia regista 41.546 casos e 1.662 mortes, enquanto a República Democrática do Congo reporta 27.252 casos e 722 óbitos. O Congo regista 9.329 infecções e 131 mortes.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique assinala 733 mortes e 65.881 casos, Cabo Verde regista 158 mortos e 16.250 casos, Guiné Equatorial reporta 100 óbitos e 6.603 casos, a Guiné-Bissau soma 54 mortos e 3.488 casos e São Tomé e Príncipe contabiliza 33 mortos e 2.107 casos.