Este episódio, que gerou uma vaga histórica de manifestações de repúdio e violência em quase todas as cidades dos EUA e um pouco por todo o mundo, devido à brutalidade das imagens divulgadas em directo nas redes sociais, levou a uma inédita manifestação de vontade entre os decisores políticos norte-americanos para alterar o quadro legal de actuação policial nos 51 estados.

"Esta é uma poderosa mensagem sobre a importância da vida de todos os afro-americanos contam e que já não há mais espaço para a brutalidade policial", avançou o advogado da família Floyd, Bem Crump.

Com este acordo extra-judicial, será agora removido o processo contra a municipalidade de Minneapolis, no estado do Minesota. Foi um dos mais relevantes acordos extra-judiciais em todo o mundo no âmbito dos direitos cívicos.

A generalidade dos analistas que estão a ser citados pelos media dos EUA acreditam que este acordo, por causa do montante envolvido e por causa da onda de protestos globais que gerou, no âmbito do movimento "Black Lives Matter", determinará uma profunda reformulação da actuação policial nos EUA face aos afro-americanos.

