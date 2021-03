O antigo Presidente francês, Nicolas Sarkozy, foi hoje condenado por um tribunal de Paris a três anos de prisão, por corrupção, dois dos quais com pena suspensa, no âmbito de um processo que envolve uma investigação judicial ao seu partido.

Com Nicolas Sarkozy foram, segundo as agências, condenados ainda dois colaboradores, num processo que teve como foco o pagamento de subornos a um juiz na forma de uma posição profissional de grande prestígio, no Monaco, no contexto da investigação de financiamento da sua campanha de 2007 pela proprietária da gigante mundial dos cosméticos de luxo, L"Oreal, Liliane Bettencourt.

Um dos condenados em conjunto com o ex-Presidente francês, que visitou oficialmente Angola a 23 de Maio de 2009, foi o seu advogado, Thierry Herzog.

Esta condenação, de acordo com a sentença, vai permitir que a pena de prisão efectiva, de 1 ano, seja cumprida em casa, com pulseira electrónica. Sarkozy vai recorrer da condenação.

Esta é a segunda vez que um Presidente é condenado por corrupção em França, tendo Jacques Chirac - falecido em 2019 -, sido o primeiro, em 2011, com dois anos de pena suspensa, embora a condenação tenha sido resultado de acções ilegais -atribuição de empregos a amigos - quando era presidente da câmara de Paris.