A Televisão Pública de Angola (TPA) emitiu uma peça no seu Telejornal de sábado, 04 de Março, onde funcionárias do Serviço de Inteligência e Segurança Militar (SISM) participavam em uma actividade conjunta com a Organização da Mulher Angolana (OMA), o braço feminino do MPLA. Temos defendido uma abertura dos Serviços de Inteligência na divulgação da sua missão, objectivos e valores aos cidadãos, não necessariamente uma certa autopromoção ou exposição gratuita dos seus quadros em actividades partidárias. Os órgãos de Defesa e Segurança são apartidários, servem o Estado e devem ter uma postura republicana. A despartidarização das "Secretas" em Angola deve ser uma prioridade, um objectivo estratégico e um elemento fundamental para a estabilidade do Estado Democrático e de Direito. A actividade conjunta SISM e OMA não foi um exemplo e é uma atitude a ser evitada.