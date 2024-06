O Índice Global da Paz 2024 revela um mundo numa encruzilhada, exigindo esforços substanciais para evitar o surgimento de conflitos de grande dimensão, advertem os autores do estudo anual, que dão melhor nota a Angola este ano que em 2023.

Actualmente existem 56 conflitos a decorrer no mundo, o maior número desde o final da II Guerra Mundial, estando estes mais internacionalizados que nunca, com 92 países envolvidos em guerras, aponta o Institute for Economics & Peace (IEP), que são os autores da análise.

Angola aparece em 73º nesta lista de 163 países, quando estava em 84º em 2023, dando um salto positivo de 11 lugares, sendo o último o Iémen e o primeiro a Islândia.

O primeiro africano, e melhor posicionado é as Maurícias, em 22, tendo avançado um lugar, depois aparece Madagáscar, em 44, era 55 em 2023, e em 3º melhor de África surge o Botsuana, em 50, era 42 há u ano, perdendo assim vários lugares.

O Sudão do Sul e o Sudão estão na cauda desta lista, apenas com o Iémen atrás, sendo que até a Ucrânia e o Afeganistão, que estão logo a seguir, surgem melhor posicionados que os dois piores exemplos no continente.