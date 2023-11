Kiev: NJ percorre caminhos do conflito e está na linha da frente da informação

Um grupo composto por 15 jornalistas de 11 países africanos está desde o dia 11 de Novembro na Ucrânia a convite do Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país, para uma série de encontros com entidades do poder político, legislativo, judicial, autoridades militares, jornalistas e organizações da sociedade civil. O objectivo consiste em fornecer a esses profissionais da comunicação social informações relevantes sobre o conflito Rússia-Ucrânia, iniciado a 24 de Fevereiro de 2022 com a entrada do exército russo em solo ucraniano. Encontro, seguido de uma conferência de imprensa, com o Presidente Volodymyr Zelensky destaca-se na missão em que NJ é o único órgão angolano e dos PALOP presente.