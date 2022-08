A morte de Ayman al-Zawahiri (na foto, à direita, com Bin Laden) foi confirmada pelo Presidente dos EUA, Joe Biden, numa declaração em Washington televisionada a partir da Casa Branca.

Nessa declaração, Biden explicou que o chefe da Al-Qaeda caiu num ataque com um míssil disparado a partir de um drone quando se encontrava em Kabul, capital do Afeganistão, país tomado pelos igualmente radicais Taliban em Agosto de 2021. depois de os EUA terem saído à pressa após 20 anos de ocupação militar.

Ayman al-Zawahiri tomou o lugar de Bin Laden quando este foi morto, no Paquistão, em Maio de 2011, igualmente numa operação conduzida por militares dos EUA, mas, desta feita, com um comando enviado para o efeito composto por Seals, corpo de elite da Marinha norte-americana.

Joe Biden, na sua declaração a propósito de mais este feito histórico, disse que "foi feita justiça" e aproveitou para garantir que todos aqueles que se atreverem a tentar fazer mal aos EUA, mais cedo ou mais tarde, pagam o preço.

Ayman al-Zawahiri, lembrou Biden, "esteve envolvido de forma directa ao World Trade Center em Nova Iorque e durante muitos anos foi dos principais promotores e organizadores de ataques a cidadãos a interesses dos Estados Unidos e dos seus aliados.

Depois dos ataques a 11 de Setembro em Nova Iorque, a Al-Qaeda foi perseguida com todo o poderio militar e operacional dos EUA, o que conduziu esta organização terrorista a uma existência menos efusiva que até então, tendo mesmo perdido largamente terreno para o "estado islâmico" no Médio Oriente, tendo-se voltado para o norte de África, criando a igualmente famigerada Al-Qaeda do Magrebe.