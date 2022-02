O ataque de um grupo armado provocou pelo menos 59 mortos e 40 feridos na noite de 1 de Fevereiro no campo de refugiados de Plaine Savo, perto de Bule, na província de Ituri, República Democrática do Congo (RDC).

O alerta foi dado pelo Conselho Norueguês para os Refugiados (CNR), que condena "com a maior veemência o massacre de dezenas de civis".

"Este é o mais recente de uma série de ataques brutais em Ituri. Plaine Savo é povoada por famílias vulneráveis ??que fugiram de violência semelhante com os seus filhos e procuram apenas o direito de viver em paz", disse Caitlin Brady, directora do CNR na RDC.

"Nunca houve e nunca haverá qualquer justificação para ataques a civis. Os responsáveis ??devem ser responsabilizados", pede Caitlin Brady, que fala numa escalada acentuada de ataques deliberados e direccionados por grupos armados contra pessoas deslocadas em Ituri.

"Pedimos às autoridades congolesas que redobrem imediatamente os esforços para fornecer protecção aos civis e tomem medidas concretas para lidar com os motores do conflito no leste do país", declara a directora do CNR na RDC.

"Além do ataque mais recente, cerca de 68 pessoas foram mortas em ataques em cinco campos diferentes na mesma área desde Novembro de 2021. Esses ataques desencadearam novas ondas de deslocamento em massa e mergulharam populações já vulneráveis ??num clima de terror", lê-se no comunicado do Conselho Norueguês para os Refugiados.

Segundo o relatório inicial, os feridos foram levados para uma unidade de saúde local para tratamento.

O campo de Plaine Savo abriga mais de 24.000 pessoas que fugiram da violência no território de Djugu em 2019. Actualmente existem 1,7 milhão de pessoas deslocadas na província de Ituri, RDC.