RDC: Helicóptero da ONU abatido por rebeldes no leste do país

Um helicóptero ao serviço da Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO) foi abatido por rebeldes do M23, uma das muitas guerrilhas activas no leste do país, quando efectuava uma missão de reconhecimento no Kivu Norte, informaram as autoridades locais.