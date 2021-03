James Ibori, antigo governador do estado do Delta, na Nigéria, foi detido por roubo e fraude de quase 6 milhões USD que acabaram por ir parar ao Reino Unido, onde um tribunal acaba de impor o regresso deste dinheiro à Nigéria.

Governador do estado do Delta, onde é extraída a maior parte do petróleo da Nigéria, o maior produtor subsaariano, entre 1999 e 2007, James Ibori acabou detido em Londres, no Reino Unido, por fraude, o que permitiu que os dois Governos tivessem agora negociado, o que sucede pela primeira vez em todo o mundo, o repatriamento dos 5,8 milhões USD.

Esta devolução do dinheiro a Abuja, segundo a imprensa nigeriana, ocorre depois de James Ibori ter recorrido da decisão, que acabou por perder, em 2018, na justiça britânica.

O ex-governador do Delta esteve preso em Londres, onde estava foragido da justiça do seu país, em 2012, por fraude, envolvendo cerca de 60 milhões USD.

Segundo o The Guardian, o Reino Unido é o primeiro da lista de países onde as elites nigerianas escondem e "lavam" as avultadas quantias desviadas dos cofres do Estado, através de aquisições de propriedades e outros bens, avaliados em biliões de dólares norte-americanos.

Nos últimos anos, o Reino Unido tem assistido a um aceso debate interno pela forma pouco sólida como lida com a prevenção sobre o uso das instituições financeiras do país como lavagem do dinheiro roubado na Nigéria por governantes e ex-governantes.